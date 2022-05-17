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Yaşam

Iğdır'ın baharda yeşeren tarım arazilerinin helikopterden görüntüsü çekildi

Doğu Anadolu'nun önemli tarım merkezlerinden Iğdır'da baharla yeşile bürünen tarım arazileri ve kurak alanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibince helikopterden görüntülendi.

Hüseyin Yıldız   | 17.05.2022
Iğdır'ın baharda yeşeren tarım arazilerinin helikopterden görüntüsü çekildi Fotoğraf: Hüseyin Yıldız - AA

Iğdır

Sahip olduğu iklimi ve coğrafi konumu nedeniyle "Doğunun Çukurova'sı" olarak nitelendirilen Iğdır'daki tarım alanlarında, hasat sezonu için hummalı çalışma sürüyor.

Bölgenin meyve, sebze ve hububat ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan kentteki tarla ve meyve bahçeleri yeşile büründü.

Yurdun en kurak noktalarından biri olan ve tarımın büyük bir bölümünün yapay sulamayla yapıldığı Iğdır'daki kurak alanlarla iç içe girmiş yeşil tarım alanları da dikkati çekiyor.

AA ekibince helikopterden çekilen görsellerde baharla yeşile bürünen tarlalar ile bazılarında ağaçlandırma çalışması yapılan kıraç topraklar bir arada yer aldı.



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