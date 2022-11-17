Iğdır'daki Aras Vadisi'nde sonbahar renkleri drone ile görüntülendi
Iğdır'daki Aras Vadisi, sonbahar renklerine büründü.
Iğdır
Tuzluca ilçesinden geçen ve Ermenistan sınırını oluşturan Aras Nehri, geçtiği vadideki birçok ağaç ve meyve bahçelerine adeta hayat veriyor.
Sonbaharın gelmesiyle sararan bölgedeki ağaç ve bitkiler, güzel manzaralar oluşturdu.
Vadideki sonbahar manzarası dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.