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Yaşam

Iğdır'daki Aras Vadisi'nde sonbahar renkleri drone ile görüntülendi

Iğdır'daki Aras Vadisi, sonbahar renklerine büründü.

Hüseyin Yıldız   | 17.11.2022
Iğdır'daki Aras Vadisi'nde sonbahar renkleri drone ile görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Tuzluca ilçesinden geçen ve Ermenistan sınırını oluşturan Aras Nehri, geçtiği vadideki birçok ağaç ve meyve bahçelerine adeta hayat veriyor.

Sonbaharın gelmesiyle sararan bölgedeki ağaç ve bitkiler, güzel manzaralar oluşturdu.

Vadideki sonbahar manzarası dronla görüntülendi.

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