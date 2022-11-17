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Yaşam

Atatürk Barajı'nda sular çekilince tarihi alan gün yüzüne çıktı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, Atatürk Barajı sularının çekilmesiyle Roma dönemine ait yerleşim alanı ortaya çıktı.

Orhan Pehlül   | 17.11.2022
Atatürk Barajı'nda sular çekilince tarihi alan gün yüzüne çıktı

Adıyaman

Barajda avlanan balıkçılar, farklı yapı ile karşılaşınca durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler bölgede yaptıkları incelemede, mezar yapısı, çeşitli kırık kaplar ile tarihi balta ve kesici aletlere rastladı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, balıkçıların ihbarı üzerine alanda inceleme yaptıklarını, su seviyesinin düşmesiyle Nekropol ve yerleşim alanının ortaya çıktığını belirtti.

Alkan, "Bu alanda özellikle Roma dönemine ait mezarlar ve ayrıca Neolitik döneme ait kesici aletler, el baltası ve benzeri objeler tespit ettik." dedi.

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