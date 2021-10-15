İdlibli Ahmed Deyyub protez bacaklara kavuşup işe yürüyerek gitmeyi istiyor
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, doğuştan iki bacağı olmayan ve 73 yaşındaki dedesinin geçimini sağlayan 19 yaşındaki Deyyub, her gün tekerlekli sandalyesiyle 7 kilometre katederek geldiği dikiş atölyesine yürüyerek varmayı hayal ediyor.
İdlib
Babasının yaşamını yitirmesiyle yetim kalan İdlibli Deyyub, annesin de kaybolmasının ardından dedesiyle yaşamaya başladı.
Dedesiyle İdlib merkezinde yaşamını sürdüren Deyyub, geçinmek için dikiş atölyesinde kıyafet dikiyor.
Engelli genç, çalıştığı dikiş atölyesine varmak için her gün tekerlekli sandalyesiyle 7 kilometre katederken, çalıştığı iş yerine gidip gelmek için yaklaşık iki saatini yollarda geçiriyor.
Sadece birkaç santim bacaklarla dünyaya gelen Deyyub'u en çok yoran durum ise elleri üzerinde hareket etmeye çalışmak. Doğumsal el anomalisi bulunan Deyyub'un çilesi kış aylarında yağmur, çamur ve soğuk havalar nedeniyle daha da artıyor.
Hayattan umudunu kesmeyen Deyyub, protez bacaklara kavuşup iş yerine yürüyerek gitmeyi hayal ediyor.
"Kış aylarından nefret ediyorum"
Beşşar Esed rejimi güçlerinin saldırılarıyla Maaratunnuman ilçesinden zorla yerinden edilerek İdlib'e sığınan 19 yaşındaki Deyyub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek isteğinin yürümek için protez bacak taktırmak olduğunu söyledi.
Deyyub, arkadaşları gibi futbol oynamak, gezmek ve motosiklete binmek istediğini belirterek, "Durumuma baktığımda kahroluyorum. Sürekli elimin üzerine yürüdüğüm için kış aylarından nefret ediyorum. Protez bacak taktırıp düşlerimi gerçekleştirmek istiyorum." dedi.
Her gün dikiş atölyesine çalışmaya gittiğini ifade eden Deyyub, "Çalıştığım sırada sürekli zorlanıyorum. Sürekli parmaklarım yaralanıyor ama geçimimi sağlamak için çalışmak zorundayım." ifadesini kullandı.
Muhammed bebeğe takılan protezler umutlarını yeşertti
Kazandığı parayla ihtiyaçlarını karşılayan Deyyub, "Durumum bazı çocukları korkutuyor. Bazı çocuklar da dalga geçerek beni rahatsız ediyor. Bu hayattan bıktım. Arkadaşlarımdan dayak yerken kendimi savunamamaktan bıktım. Geceleri protez taktırdığımı hayal ediyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansının (AA) 28 Ağustos 2020'de yaptığı, doğuştan ayakları ve kolları olmayan İdlibli Muhammed bebekle ilgili haberin ardından Türkiye'de Muhammed'e protez takılmasının ardından umutlarının arttığını anlatan Deyyub, tedavi için Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi.
Deyyub, şunları kaydetti:
"Bugün 19 yaşındayım ve 20 kiloyum. Kendimi kaldırmakta zorlanıyorum. 20 yaşında olacağım ve kilom da artacak o zaman kendimi hiç kaldıramayacağım. Allah tüm engelli çocuklara şifa versin. Hayallerini gerçekleştirsin. Üzülmesinler, hayattan bıkmasınlar. Hayat devam ediyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.