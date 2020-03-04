Euro
6.78
Dolar
6.08
BIST 100
112,332.20
Altın
1,637.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor - VTR
logo
Yaşam

İdlib'deki saldırıda yaralanan asker, Gaziantep'teki babaevine getirildi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Emre Koç, hastanedeki tedavisinin ardından memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki baba ocağına getirildi.

Zekeriye Şimşek   | 04.03.2020
İdlib'deki saldırıda yaralanan asker, Gaziantep'teki babaevine getirildi Fotoğraf: Zekeriye Şimşek/AA

Gaziantep

İstanbul'da görev yaparken Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında görevli gittiği İdlib'de ayağından yaralanan Uzman Çavuş Koç (25), Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından ev istirahatine çıktı.

Uzman Çavuş Koç'un İslahiye ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki babaevine gelen yakınlarının yanı sıra protokol ile hemşehrileri yaralı askere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir an önce iyileşip silah arkadaşlarıyla cephede yer almak istediğini, o günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Koç, saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Veysel Günay ile mahalle ve çocukluk arkadaşı olduklarını, eğitimlerde birlikte yer aldıklarını ifade etti.

Evine asılan Türk bayrağını öpen Koç, "Bayrağım ve vatanım için canım feda." dedi.

Anne Mahperi Koç da oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "İnşallah Allah askerlerimize can sağlığı verir. Kazasız belasız, bir şehit haberi daha almadan kurtulup gelirler. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

Koç'un ziyaretine gelen İslahiye Belediye Meclisi Üyesi Murat Dursun ise İdlib'deki saldırıda aynı mahalleden şehit ve gazilerinin bulunduğunu anlatarak, mahalle sakinleri olarak Mehmetçiğin ve devletin yanında olduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib denkleminde İran'ın tavrı
Şili tarihi referanduma hazırlanıyor
Küresel büyüme koronavirüs tehdidi altında
Almanya ırkçılıkla mücadele için önce sorunla yüzleşmeli
Planlı seçim: Netanyahu’nun Trump destekli yeni İsrail’i

Benzer haberler

İdlib'deki saldırıda yaralanan asker, Gaziantep'teki babaevine getirildi

İdlib'deki saldırıda yaralanan asker, Gaziantep'teki babaevine getirildi

İdlib denkleminde İran'ın tavrı

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Çocukluk hayalini 60 yaşında gerçekleştirdi

Çocukluk hayalini 60 yaşında gerçekleştirdi
ABD'li Senatör Graham İdlib'de 'uçuşa yasak bölge' çağrısını yineledi

ABD'li Senatör Graham İdlib'de 'uçuşa yasak bölge' çağrısını yineledi
Eskişehirli Rahim Dede 'kefen parasını' Mehmetçik Vakfına bağışladı

Eskişehirli Rahim Dede 'kefen parasını' Mehmetçik Vakfına bağışladı