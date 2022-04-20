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Yaşam

İDDEF'ten Meksika'ya ramazan yardımı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ramazan ayı dolayısıyla Meksika'daki Müslümanlara iftar verdi, yoksul ailelere kumanya dağıttı.

Zeynep Rakipoğlu   | 20.04.2022
İDDEF'ten Meksika'ya ramazan yardımı

İstanbul

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı ramazan çalışmalarını "İyilik Seninle" sloganıyla Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a kadar 40 ülke 263 bölgede gerçekleştiren federasyon, Türkiye'den 12 bin kilometre uzaklıktaki Güney Amerika ülkesi Meksika'da da yoksullara ulaşıyor.

Bu kapsamda, Meksika'nın başkenti Mexico City ile San Cristobal de Las Casas ve Chiapas'da, 130 milyon nüfusunun yüzde 1'inden azı Müslüman olan, işsizlik ve yoksulluk gibi sosyo-ekonomik sıkıntılar yaşanan ülkedeki Müslümanlar için iftar programları düzenlendi.

Federasyon tarafından içinde temel gıda malzemelerinin olduğu kumanya paketleri de ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İDDEF, bu çalışmalarıyla hayırseverlerin desteğiyle kurduğu iftar sofralarında yardımlaşma ve dayanışmayı anlatarak, Türkiye'den Meksika'ya gönül köprüsü kurmayı hedefliyor.

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