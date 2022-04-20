Festival kapsamında 9 ülkeden gelen 100 çocuk İstanbul Boğazı'nın keyfini çıkardı
Esenler Belediyesinin düzenlediği 13. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında 9 ülkeden 100 çocuk İstanbul'da Boğaz turuna katıldı.
İstanbul
Esenler Belediyesi tarafından geleneksel haline getirilen ancak 2 yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nin 13'üncüsü düzenlendi.
Festival kapsamında 9 ülkeden İstanbul'a gelen 100 çocuk, ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla önce Kazlıçeşme'den Marmaray'a, ardından da Üsküdar İskelesi'nde kendilerini bekleyen tekneye binerek Boğaz turu yaptı.
"23 Nisan'ın anlam ve önemini şu an çok daha iyi anlıyoruz"
Azerbaycan'dan gelen Meryem Sharifova, daha önce Türkiye'nin birçok şehrinde bulunduğunu belirterek, "23 Nisan bence çok güzel. Çünkü Atatürk bugünü çocuklara armağan etti. Bugünün anlam ve önemini biz şu an çok iyi anlıyoruz. Yeni arkadaş, yeni çocuklar gördüğümüz için çok mutluyum. Atatürk'ün çocukları düşünmesi, çocuklara önem vermesi ayrıca önemli." dedi.
Gagavuzya'dan gelen Varvara Telpiz ise Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiği için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görme imkanı bulduklarını, Kapalı Çarşı ve Çamlıca Kulesi'ni ziyaret ettiklerini anlatan Telpiz, "23 Nisan dolayısıyla Türkiye'ye geldik ve çok mutluyuz" diye konuştu.
Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünde çalışan Aylin İzmir ise salgın nedeniyle festivalin 2 yıldır yapılamadığını hatırlatarak, "Çocuklarımızı da çok özlemiştik." ifadelerini kullandı.
Çocukların yarın Esenler Dörtyol Meydanı'nda "Barış Ekmeği" yapacaklarını anlatan İzmir, şunları kaydetti:
"Herkes kendi ülkesinden getirdiği ekmeği ve suyu bir araya getirecek ve barış türküleri söyleyecek. 100 öğrencimiz var. Bu öğrenciler ortaokul ve lise seviyesinde olan öğrenciler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle böyle bir etkinlik düzenledik ama biz 23 Nisan'ı sadece bir günde değil, bir hafta boyunca onun coşkusunu Esenler'de 9 ülkeden gelen çocuklarla birlikte yaşıyoruz."
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