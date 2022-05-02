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Yaşam

İDDEF, ramazan yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2022 yılı ramazan ayı yardım faaliyetleri kapsamında 571 bin 428 kişiye iftar verildiğini açıkladı.

Ali Ebubekir Tokcan   | 02.05.2022
İDDEF, ramazan yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

İstanbul

İDDEF'ten yapılan yazılı açıklamada, hayırseverlerin kumanya paketleri, zekat, fitre, fidye, iftar ve bayramlık kıyafet bağışlarının, Türkiye'nin yanı sıra Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 40 ülke ile 263 bölgede eğitim gören öğrenci ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı aktarıldı.

Bu kapsamda 60 bin 759 aileye kumanya yardımı yapıldığı belirtilen açıklamada, 571 bin 428 kişiye de iftar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, acil kriz bölgeleri Suriye, Yemen, Gazze ve Arakanlı Müslümanlara da yardımların ulaştırıldığı ifade edilerek, Güney Afrika’nın başkenti Cape Town'daki Müslüman Mahallesi Bo-Kaap’ta her gün 300 kişiye iftar verildiği bildirildi.

İDDEF'in, Gine’deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi’nde hazırladığı 3 bin kişilik iftar yemeğinin de her gün ülkenin beş ayrı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıttığı belirtildi.

Açıklamada, ramazan boyunca Afrika ve Asya kıtasında 260 su kuyusu açarak binlerce kişiyi temiz suya kavuşturan İDDEF'in, dünya genelinde 60 bin 759 kişiye kumanya yardımı ulaştırdığı aktarıldı.

Afganistan’da temel yaşam malzemelerinden oluşan 90 ton yardımın ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı belirtilen açıklamada, Lübnan'da da 65 ton gıda yardımının 14 farklı kampta mültecilere ve Lübnanlı ailelere teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Gazze ve Kudüs’teki Müslümanlara iftarlık yemek ve kumanya dağıtıldığı ifade edilerek, tadilatı İDDEF tarafından yapılan Gazze'deki Büyük Ömer Camisi’nde iftar sofraları kurulurken, günlük 20 bin kişinin faydalanacağı su kuyusunun da hizmete açıldığı bildirildi.

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