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Yaşam

İDDEF 3,5 milyonu aşkın kişiye kurban eti ulaştırdı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" organizasyonu kapsamında 47 ülkede 3 milyon 544 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

Elif Küçük  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
İDDEF 3,5 milyonu aşkın kişiye kurban eti ulaştırdı

İstanbul

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, vekalet yoluyla yurt dışı vacip kurban organizasyonu kapsamında Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 47 ülke ve 309 bölgede 84 bin 385 hisse kurban kesti.

Başta Gazze olmak üzere, Afganistan, Etiyopya, Somali, Kenya, Burkina Faso, Lübnan, Yemen ve Suriye gibi ülkelerde mülteci kampları, kuraklık ve kıtlık yaşanan coğrafyalar ile savaş bölgelerinde kurban kesimi ve dağıtımı yapıldı.

İDDEF'in ekipleri ve yerel görevlileri, bayram namazının ardından hisse sahiplerinin isimlerini tek tek okuyarak vekalet verdi, İslami usul ve kaidelere göre yerel görevlilerle kurbanları kesti.

Kaydedilen kesim sürecinin ardından dağıtımlar tamamlanarak, bağışçılara kurbanların hangi ülke ve bölgede kesildiğine dair bilgilendirme mesajı iletildi.

İDDEF, organizasyon kapsamında hayırseverlerin yardımıyla 3 milyon 544 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı.

Gazze'ye, Hindistan'da kesilen 2 bin 100 hisse büyükbaş kurbanlıklardan hazırlanan 100 konserve etin ulaştırılması planlanıyor.

Öğrencilere bayram hediyeleri dağıtıldı

İDDEF ekipleri, kurban çalışmaları için gittikleri ülkelerdeki ücra köyleri, medreseleri ve yetimhaneleri de ziyaret etti.

Ekipler, öğrencilere bayramlık kıyafetin yanı sıra oyuncak, balon ve şeker dağıttı.​​​​​​​

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