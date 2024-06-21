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Yaşam

Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oluyor

Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemin etkili olurken, sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluştu.

Fatih Hepokur, Şüheda Partal  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oluyor

Antalya

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kent merkezinde en yüksek sıcaklık 39 derece, nem oranı ise yüzde 96 olarak kaydedildi.

Yabancı turistler, kent sakinleri ve Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bölgede bulunan tatilciler Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerini doldurdu.

Tatilciler, sık sık denize girerek serinlemeye çalışırken, sahildekilerden bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.

Phaselis Antik Kenti'nde araç kuyruğu oluştu

Kemer ilçesindeki tarihi ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Phaselis Antik Kenti'nin girişinde araç kuyrukları oluştu, plajlarında yoğunluk yaşandı.

Bölgeye ulaşan tatilciler, antik kenti ziyaret etti, denize girdi, çam ağaçlarının gölgesinde piknik yaptı. Mavi tura çıkanlar da tekne ve yatlarıyla Phalis'te mola verdi.

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