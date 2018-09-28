Hobi amaçlı yapılan çilek üretimi gelir kapısı oldu

Ürün çeşidi ve gelirini artırmak amacıyla çiftçiye iki yıl önce fide desteği vermeye başlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, ildeki üretimin 10 tonlardan 400 tona yükselmesini sağladı.

SAMSUN - İlyas Gün

Samsun'da ürün çeşidi ve gelirini artırmak için çiftçiye 2 yıl önce fide desteği vermeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, üretimin artırılmasını sağladı.

Bafra ve Çarşamba ovalarına sahip Samsun'da ürün çeşidi ve gelirlerini artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, "Tarıma Cansuyu Projesi" adı altında iki yıl önce çiftçilere destek vermeye başladı.

Özellikle çilek yetiştiriciliğinin hobi olmaktan çıkıp gelir kapısı haline gelmesi için üreticilere kokopit, damla sulama, fide gibi desteklerde bulunan Büyükşehir Belediyesi sayesinde iki yıl önce 10 ton civarında olan çilek üretimi, 400 tonlara çıktı.

Pazarda 8 ile 10 lira arasında satılan çilek, kentte yaklaşık 150 çiftçinin gelir kapısı haline geldi.

"Üretimi 10 tonlardan iki yılda 400 tonlara taşıdık"

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, AA muhabirine, çilek üretiminin artırılması için sera ve açık alanda üretim yapan çiftçilere destek olduklarını söyledi.

Samsun'da 150 çiftçiye deneme yapması için bir dekar alanda fide, gübre ve kokopit desteği verdiklerini aktaran Özdemir, "Bir çilek fidesinden üreticilerimiz 3 yıl ürün alıyor. Bir dekar alanda çiftçimiz en az 2 ton çilek alabiliyor. Çilek üretimi sayesinde geliri artan üreticilerimiz sadece desteklenen alanla kalmıyor, başka arazilerine de ekim yapıyor. Geçmişte hobi olarak yapılan çilek üretimi, artık çiftçi için gelir sağlamaya başladı. Üretimi 10 tonlardan iki yılda 400 tonlara taşıdık." ifadelerini kullandı.

"Çilek ekonomik olarak geliri yüksek bir ürün"

Bir çiftçiye bir kez destek verdiklerine dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Amacımız daha fazla çiftçiye ulaşmak. Bunun için bir çiftçimizi bir kez destekliyoruz. Sonra kendileri geliri yüksek olduğu için çilek üretimine yöneliyor. Çilek ekonomik olarak geliri yüksek bir ürün. Karadeniz Bölgesi'nde kullanılacak fideleri geç çeşit olarak seçiyoruz ki kışın bile meyve versin ve insanlar para kazanmaya devam etsin istiyoruz."

Özdemir, Samsun'da yılın 7 ayı çilek hasadı yapıldığını kaydetti.

Çilek üreticiliği yapan Ersin Durak ise belediyenin desteği sayesinde bu yıl ilk kez çilek fidesi diktiğini belirterek, "Bu yıl denemek amacıyla kokopit malzeme içine 500 metrekare alanda çilek bahçesi kurdum. İlk yıl üretim gayet güzel oldu. Hasadımız devam ediyor, verim çok yüksek. Bölgenin iklim şartları çilek üretimine de uygun. Haziran ayından itibaren hasadı sürdürüyoruz. 2 ton ürün aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun'daki büyük marketlere çileğin kilogramını 8 liradan sattığına işaret eden Durak, gelecek yıl üretimini 4 dekar alana çıkaracağını söyledi.