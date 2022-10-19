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Yaşam

Hayvan hakları için on yıldır şehir şehir geziyor

Mersin'de yaşayan oyuncu Semih İğdigül, "Eğer bu hayvanların bir hakkı varsa bunu Türkiye'ye yayacağım" diyerek on yıl önce çıktığı yolda, özellikle çocuklara ulaşıp hayvan haklarını anlatıyor.

Özgür Alantor   | 19.10.2022
Hayvan hakları için on yıldır şehir şehir geziyor Fotoğraf: Özgür Alantor - AA

Kastamonu

Sahipsiz hayvanlar için Türkiye'yi gezen oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül, gittiği yerlerde yaptığı gösterilerle çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyor.

İğdigül, sahipsiz hayvanlar için 10 yıl önce çıktığı yolda, önce ülke genelindeki barınakları gezip yerel yöneticilerle bir araya geldi. Bir süre sonra hayvan sevgisinin küçük yaşta başlayacağını düşünerek ortaokul ve liselerde seminerler vermeye başlayan İğdigül, Kastamonu'da da çocuklarla buluştu.

Okullar ve alışveriş merkezlerinde sahipsiz hayvanların yaşadığı zorluklara işaret eden İğdigül, AA muhabirine, "Eğer bu hayvanların bir hakkı varsa bunu Türkiye'ye yayacağım" diyerek çıktığı yolculuğunu anlattı.

"Barınakları en iyi bilen kişilerden biriyim"

Kedi ve köpekleri çok sevdiğini belirten İğdigül, "Eğer bu hayvanların bir hakkı varsa bunu Türkiye'ye yayacağım" diyerek Türkiye'yi gezmeye başladığını belirtti.

Kimi zaman yürüyerek kimi zaman motorla kimi zaman da arabayla gezdiğini anlatan İğdigül, "Bu, tatil amaçlı değil hayvanlarımız için. Belediyelere, kaymakamlara, valilere gidip konuşuyorum ama bir yerden sonra hiçbir şeyin değişmediğini görüyorum. Ülke genelinde 300'den fazla barınak dolaştım. Barınakları en iyi bilen kişilerden biriyim." dedi.

"Üç binin üzerinde gösterim ve seminerim var"

Çalışmalarını bir yerden sonra değiştirmeye karar verdiğine işaret eden İğdigül, şöyle devam etti:

"Belediyeye gidiyoruz, çoğu belediye duyarsız, hayvanlarımız kötü durumda. Ben de 'Semih sen bir oyuncusun, senin sahne yeteneğin var. Sen bunu düzeltmek için mutfaktan başla' dedim. Mutfak, çocuklar. Çocuklara yönelik gösteri ve seminerlere başladım. Bütün Türkiye'yi karış karış dolaştım ve dolaşmaya devam ediyorum. Üç binin üzerinde gösterim ve seminerim var. Milyonlarca gence ulaştım. Gitmediğim yer kalmadı. Aslında milli eğitimde ders olarak verilmesi lazım ama ben bu dersi vermeyi gönüllü kabul ettim. Evimden eylül ayında çıkar haziran ayında dönerim. Bu canları yaşatmak için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Çocuklarımızın, genç arkadaşlarımızın bu bilince, merhamete, şefkate ulaşmaları için gösteriler yapıyorum."

Hayvan hakları için binlerce yol kat ettiğini dile getiren İğdigül, "Motosikletimle hayvanlar için 40 bin kilometre yol yaptım. 'Bir damla' ismini verdiğim yaşam aracım vardı. Onunla 150 bin kilometre yol yaptım. Sonra bir panelvan aldım, onunla da 200 bin kilometreye yakın yol yaptım. Şimdi bir ticari araç aldım. Koltuklarını çıkarıp yatak haline getirdim. Benim evim orasıdır. Orada kalırım. Karnımı doyurmak istediklerinde 'hayır' demem. Çok aç kaldım. Yemek yer, arabamda yatar, uyur hayvanlar için gezerim." diye konuştu.

Kastamonu Belediyesinin destekleri ile kentteki okullarda seminerler verdiğine değinen İğdigül, Kastamonu hayvan bakımevinin şartlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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