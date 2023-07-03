Dolar
25.92
Euro
28.29
Altın
1,921.48
ETH/USDT
1,954.10
BTC/USDT
31,067.00
BIST 100
6,015.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Hayrat İnsani Yardım Derneği 34 ülkede kurban faaliyeti gerçekleştirdi

Hayrat İnsani Yardım Derneği, bu yıl "Kardeşliğin Adı Kurban" mesajıyla yola çıkarak, Türkiye'de deprem bölgeleri başta olmak üzere 34 ülkede kurban faaliyeti gerçekleştirdi.

Tuğba Altun  | 03.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Hayrat İnsani Yardım Derneği 34 ülkede kurban faaliyeti gerçekleştirdi

Ankara

Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı kapsamında kurban faaliyetleri yürütüldü.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'te bağışçıların kurban hisseleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yardım kapsamında "Kardeşliğin Adı Kurban" mesajıyla, 51 bin 300 kurban hissesiyle 34 ülkede faaliyet gösteren Hayrat İnsani Yardım Derneği, özellikle Afrika'da açlık sınırının altındaki bölgelere kurban eti ulaştırarak bayram sevincine onları da ortak etti.

Bu kapsamda 2 milyon 100 bin ihtiyaç sahibinin istifadesine sunulan kurban hisseleri, uzak diyarlarda da bayram sevincinin yaşanmasına vesile oldu.

Aralarında yetimlerin de bulunduğu 2 bin çocuk bayrama yeni kıyafetlerle girdi ve 10 bin çocuğa da çeşitli hediyeler ulaştırıldı.

Dernek, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kısa mesaj yoluyla kurban kesim videolarını tüm bağışçılarıyla paylaştı.

Böylece, Hayrat İnsani Yardım Derneğine emanet edilen kurbanların kesilerek dağıtımı yapıldığı gibi, bağışçılar da kurban kesim videolarını izleyerek yardımlarının yerine ulaştığını görebildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'den aranan eski Ege Üniversitesi Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, yakalandı
Kastamonu'da sağanak ve dolu etkili oldu
Kurban hissesi sahiplerine salam-sosis dağıttığı iddia edilen baba ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Cenin şehrinde gerçekleştirdiği baskını kınadı
Mehmetçik, kayalıklardan düşen dağcıyı helikopterle kurtardı

Benzer haberler

Hayrat İnsani Yardım Derneği 34 ülkede kurban faaliyeti gerçekleştirdi

Hayrat İnsani Yardım Derneği 34 ülkede kurban faaliyeti gerçekleştirdi

Kocaeli sahillerinde cankurtaranlar, bayram tatilinde 334 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı'na bayramda 60 binin üzerinde turist geldi

İstanbul Havalimanı bayram tatili dönüşünde yolcu rekorunu yeniledi

İstanbul Havalimanı bayram tatili dönüşünde yolcu rekorunu yeniledi

Bakan Uraloğlu: Rekorların kırıldığı bir bayram oldu

Bakan Uraloğlu: Rekorların kırıldığı bir bayram oldu
Ordu'daki teleferik Kurban Bayramı tatilinde 50 bin yolcu taşıdı

Ordu'daki teleferik Kurban Bayramı tatilinde 50 bin yolcu taşıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet