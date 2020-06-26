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Yaşam

Hayırseverlerden topladığı bisikletleri çocuklara dağıtıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir muhtar, başlattığı "Bisikletsiz Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında topladığı 20 bisikleti tamir ettirerek, çocuklara ulaştırdı.

Ali Rıza Akkır   | 26.06.2020
Hayırseverlerden topladığı bisikletleri çocuklara dağıtıyor

Muğla

Fethiye ilçesinde bir muhtar, hayırseverlerden topladığı ve tamirini yaptırdığı 20 bisikleti maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına dağıttı.

Menteşeoğlu Mahalle Muhtarı Ramazan Küçük, bisikleti olmayan bir çocuğun kendisinden yardım istemesi üzerine azalarıyla "Bisikletsiz Çocuk Kalmasın" projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda, mahalledeki maddi durumu iyi olmayan aileleri belirleyen Küçük, hayırseverlerden ve çocukları büyüyen ailelerden kullanmadıkları bisikletleri topladı.

Tamir ettirdiği 20 bisikleti ihtiyacı olan çocuklara dağıtan Küçük, yaptığı açıklamada, bir çocuğun bisikleti olmadığı için ağlaması üzerine azalarıyla kampanya başlattıklarını söyledi.

Bisikletlerini bağışlayan ailelere teşekkür eden Küçük, "Çocuklarımız çok mutlu oldu. Mahallemizde bisikleti olmayan çocuk kalmasın istiyoruz." dedi.

İlk kez bisiklet sahibi olan 9 yaşındaki Soner Bartu Aksu da boş vakitlerinde bisiklet süreceği için mutlu olduğunu söyledi.

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