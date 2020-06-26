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Yaşam

'Bunu hiçbir zaman unutmayacağım'

Kayserili Ahmet Can Erdoğan, "Cumhurbaşkanı ile video konferansla da olsa bir araya geldiğim için çok mutlu oldum. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım." dedi.

Ramazan Kaya   | 26.06.2020
'Bunu hiçbir zaman unutmayacağım'

Kayseri

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans aracılığıyla buluşan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Can Erdoğan, heyecanlı dakikalar yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerle video konferans aracılığıyla buluşmasına Kayseri'den katılan öğrencilerden Ahmet Can Erdoğan (17), bu yıl 12. sınıfa geçtiğini söyledi.

Buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, soyadları aynı olduğu için, "Akraba mıyız?" diye sorduğunu aktaran Erdoğan, kendisinin de, "Hayır akraba değiliz ama sizinle aynı soyadı taşıdığım için gurur duyurum." yanıtını verdiğini dile getirdi.

Erdoğan, görüşmenin başında çok heyecanlandığını belirterek şöyle konuştu:

"Okulumuzda ürettiğimiz kolonya ve el dezenfektanları hakkında bilgilendirme yaptım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ben hepinizi çocuğum gibi seviyorum. Herhangi bir ayrım yok, hepiniz benim için eşitsiniz.' dedi. Cumhurbaşkanı ile video konferansla da olsa bir araya geldiğim için çok mutlu oldum. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım."

"Bizi motive etti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerle video konferans aracılığıyla buluşmasına Antalya'dan bağlanan Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi öğrencisi Alara Şişmanoğlu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşma şansı yakaladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yönelttiği sorularla sınav stresini yendiğini aktaran Şişmanoğlu, "Benim için moral oldu, öz güvenim yerine geldi, çok mutluyum. İlkokuldan bu yana hep matematik öğretmeni olmayı hayal etmiştim. Bunun için çok iyi hazırlanmıştım ama salgından sonra genetik üzerine kendimi geliştirmeye karar verdim. Ülkemi genetik alanında ileri seviyeye taşımak istiyorum. Sınava da çok iyi hazırlandım." diye konuştu.

Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji öğrencisi Kardelen Büyükavcu ise konferansın verimli geçtiğini belirtti.

Türkiye'nin dört bir köşesinden öğrenciler olarak kafalarındaki soru işaretleni giderdiklerini vurgulayan Büyükavcu, "Bu konferansın YKS öncesi yapılması da bizi motive etti. Çünkü Cumhurbaşkanımızdan çok güzel dilekler aldık. Umarım Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sınavımız çok güzel geçer ve tüm öğrenci arkadaşlarımız da emeğinin karşılığını alır." dedi.


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