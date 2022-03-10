Dolar
14.81
Euro
16.35
Altın
2,000.51
ETH/USDT
2,588.50
BTC/USDT
39,106.00
BIST 100
2,049.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Hatay'da zehirli denizanaları için acil eylem planı talebi

İskenderun'da çevre dernekleri, kıyıya vuran zehirli denizanaları için acil eylem planı oluşturulmasını istedi.

Burak Milli, Salim Taş   | 10.03.2022
Hatay'da zehirli denizanaları için acil eylem planı talebi

Hatay

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, AA muhabirine, son dönemde kent kıyılarında denizanalarının görüldüğünü anımsattı.

Bu türlerin zehirli olduğunu, halk ve balıkçı sağlığını tehdit ettiğini ve bu yüzden önlem alınması gerektiğini dile getiren Kara, turizm sezonu başlamadan sorunla ilgili acil eylem planı oluşturulması gerektiğini aktardı.

İskenderun sahilinde de denizanaları görüldü

Öte yandan, göçmen türü zehirli denizanaları Samandağ kıyılarının ardından İskenderun sahilinde de görülmeye başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ufuk Sakallı da kıyıya vuran denizanalarıyla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

Denizanalarının göç esnasında akıntıyla hareket ettiğine dikkati çeken Sakallı, hayvanların fırtına ve beslenme kaynaklı kıyıya vurduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin 2 yılı
Almanya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
UAEA: Ukrayna'daki iki nükleer santralden uzaktan veri akışı kesildi
Japonya gevşettiği Kovid-19 sınır önlemlerinde 'yabancı öğrencilere' öncelik verecek
Almanya’da Kovid-19 salgınında yeni kurallar getirilecek

Benzer haberler

Hatay'da zehirli denizanaları için acil eylem planı talebi

Hatay'da zehirli denizanaları için acil eylem planı talebi

Çöp konteyneri yanında buldukları engelli oğlağa bebek gibi bakıyorlar

Hataylı 2 lise öğrencisi, basketbolda milli takıma seçilmenin gururunu yaşıyor

Şehit Piyade Uzman Çavuş Çete, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Çete, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
Hatay'da jandarmanın motosikletli kadın astsubayı trafikte yoğun mesaide

Hatay'da jandarmanın motosikletli kadın astsubayı trafikte yoğun mesaide
Cam kemik hastası İlknur'un yüzü gönüllü öğretmenin masallarıyla gülüyor

Cam kemik hastası İlknur'un yüzü gönüllü öğretmenin masallarıyla gülüyor