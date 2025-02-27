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Yaşam

Hatay'da yetim çocuklar için etkinlik düzenlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yetim çocuklar için camide etkinlik düzenlendi.

Halis Kalkan  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Hatay'da yetim çocuklar için etkinlik düzenlendi Fotoğraf: Halis Kalkan/AA

Hatay

İlçe müftülüğü ile Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nin lider ve gönüllü gençleri öncülüğünde Nursan Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yetim çocuklar, oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Dörtyol İlçe Vaizi Osman Açıkgöz, ramazan ayı boyunca bu tür programların devam edeceğini belirterek, "Çocuklarımız için yüz boyama, balon oyunları gibi çeşitli etkinlikler düzenledik ve program sonunda sürpriz hediyeler takdim ettik." dedi.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gönüllülerinden Nevin Varlı ise etkinlikte spor parkuru, halat çekme ve balon oyunları gibi aktiviteler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Program, çocuklara hediye ve ikramların dağıtılmasıyla sona erdi.

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