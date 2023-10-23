Dolar
28.05
Euro
29.79
Altın
1,976.90
ETH/USDT
1,674.30
BTC/USDT
30,630.00
BIST 100
7,577.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanlığı tarafından Gazze için gönderilen tıbbi cihaz ve ilaçlar, Mısır'ın El Ariş Havaalanına getirildi İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor. Sderot’tan yayındayız KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaretinde konuşuyor
logo
Yaşam

Hatay'da gelin ve damat nikaha bisikletle gitti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dünyaevine giren Yasin ve Duygu Tarlacı, nikah salonuna bisikletleriyle gitti.

Halis Kalkan, Sefa Karcı  | 23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
Hatay'da gelin ve damat nikaha bisikletle gitti Fotoğraf: Halis Kalkan/AA

Hatay

Nikah törenine gelin arabası yerine bisikletle gitmeyi tercih eden çift, giydikleri gelinlik ve damatlıkla 10 kilometre pedal çevirerek Dörtyol Belediyesi nikah salonuna ulaştı.

Genç çifte, arkadaşları da bisikletleriyle eşlik etti.

Gelin Duygu Tarlacı, AA muhabirine, günlük hayatında sürekli bisiklet sürdüğünü belirterek, en mutlu günlerinde de nikah salonuna bisikletle gitmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Yasin Tarlacı da bisiklet kullanmanın doğaya da insan sağlığına da faydalı olduğunu dile getirerek, herkese bisiklet kullanmalarını tavsiye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'dan Gazze'ye İsrail'e tepki yürüyüşü
Bakan Güler, sınır birliklerinin komutanlarıyla video konferans aracılığıyla görüştü
Türkiye genelinde 2012'den bugüne 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan askeri kargo uçağı Mısır'a ulaştı
Türk Kızılayın Gazze'deki aşevinde, yeniden sıcak yemek çıkarılmaya başlandı

Benzer haberler

Hatay'da gelin ve damat nikaha bisikletle gitti

Hatay'da gelin ve damat nikaha bisikletle gitti

Hatay'da depremde zarar gören İlk Kurşun Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet