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Yaşam

İstanbul, Cumhuriyet Bayramı için Türk bayraklarıyla süsleniyor

İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinliklerine ilişkin "Nasıl çocuklarımıza doğum günü kutlaması yapıyorsak, Cumhuriyetimizin doğum gününde de şehirlerimizi süslememiz gerekiyor." dedi.

Mücahit Türetken  | 23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
İstanbul, Cumhuriyet Bayramı için Türk bayraklarıyla süsleniyor Fotoğraf: Esra Bilgin - AA

İstanbul

İstanbul Valiliğinin genelgesi kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kentin bayraklarla süslenmesi çalışmaları başladı.

Bu kapsamda Fatih'te düzenlenen süsleme etkinliğine katılan Vali Gül, yaptığı açıklamada, sözlerine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek başladı. Yapılanların zulüm olduğunu vurgulayan Gül, saldırıların insanlığın vicdanını sızlattığını söyledi.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının arifesinde olduklarını belirten Gül, "Türkiye Yüzyılı'na başlamak üzereyiz. Cumhuriyet son yüzyıldaki en önemli kazanımlarımızdan birisi. Bir hafta sonra inşallah 29 Ekim'e girmiş olacağız ve ikinci yüzyıla, yani Türkiye Yüzyılı'na başlayacağız. Nasıl çocuklarımıza doğum günü kutlaması yapıyorsak, nasıl evlenen çocuklarımıza çok güzel düğünler yapıyorsak, Cumhuriyetimizin doğum gününde de şehirlerimizi süslememiz gerekiyor." diye konuştu.

Fatih Belediyesi ve öğrencilerle birlikte bayraklarla şehri süslediklerini ifade eden Gül, vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lerle birlikte İstanbul genelinde de aynı uygulamayı yapacaklarını ifade etti.

Vali Gül, provaların hafta içine alınması ve İstanbul'daki etkinliklere ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde etkinlikleri İletişim Başkanlığımız koordine ediyor. İletişim Başkanlığımızın çizdiği bir yol haritası var. İstanbul'umuzda da şimdiye kadar irili ufaklı yaklaşık 1000 civarında etkinlik gerçekleştirildi. Hedefimiz yıl sonuna kadar bu etkinlikleri 5 bin civarında bitirmek. Bu etkinliklerde sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlar… Aslında Cumhuriyet hepimizin ortak değeri. Dolayısıyla etkinliklerde herkes kendi alanında katkı sunmuş oluyor. Provaları yapıyoruz. Vatandaşlarımıza az da olsa sıkıntı oluşturduğumuzun farkındayız. Ama her sene 100. yıl kutlanmıyor. Her yıl Cumhuriyet bu kadar coşkulu kutlanmıyor. Onların hoşgörüsüne sığınıyoruz."

Açıklama sonrası Vali Gül ve beraberindekiler caddedeki esnafa bayrak dağıttı.

Programa, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve öğrenciler katıldı.


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