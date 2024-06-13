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Yaşam

"Hartlap bıçağı" üreticileri Kurban Bayramı öncesi yoğun mesaide

Kahramanmaraş'ta coğrafi işaret tescilli "Hartlap Bıçağı" üreticileri, Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai yapıyor.

Gökhan Çalı  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
"Hartlap bıçağı" üreticileri Kurban Bayramı öncesi yoğun mesaide Fotoğraf: Gökhan Çalı/AA

Kahramanmaraş

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017'de "Coğrafi işaret tescil belgesi" verilen, keskinliği, sağlamlığı ve uzun ömrüyle bilinen bıçaklar, Türkiye'nin yanı sıra Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'da birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Babadan oğula aktarılarak usta çırak ilişkisi içinde ustaların kendilerine has teknikleriyle üretilen bıçaklar, Çelik ailesince de yedi kuşaktır üretiliyor.

24 ülkeye ihracat yapılıyor

Bıçak Ustası Bahattin Çelik, AA muhabirine, 150 yıldır icra ettikleri mesleklerini bundan sonraki süreçte de en iyi şekilde devam ettirmenin gayretiyle çalıştıklarını söyledi.

Yaklaşık 30 kişilik bir ekiple üretim yaptıklarını anlatan Çelik, "Bıçaklarımız Türkiye'de coğrafi tescilini almış tek ürün. Bu yıl fabrikamızı da kurduk, 24 ülkeye ihracat yapıyoruz. İnşallah gelecek dönemlerde bıçaklarımızı tüm dünyaya ulaştırmaya çalışacağız. İhracatımızın çoğunluğunu Almanya, Belçika, İngiltere ve Fransa, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Dubai ve Katar'a gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Çelik, "Hartlap Bıçağı"nın sağlam ve keskin olduğunu belirterek, Kurban Bayramı'nda seçilecek bıçağın iyi olması gerektiğini söyledi.

İyi bir bıçağın ancak meslek ehli ustanın elinde şekillenebileceğini anlatan Çelik, "Biz 150 yıldır bu işi yapıyoruz ve Allah'a şükür müşterilerimizle sadece bıçak satma amaçlı değil onların ihtiyacına en uygun ve en kaliteli ürünü nasıl verebiliriz diye mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Çelik, her bütçeye uygun bıçakları ürettiklerini sözlerini ekledi.

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