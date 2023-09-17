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Yaşam

Hamsinin kilogramı 50 liraya düştü

Sinop'ta av sezonunun başında 100 liradan satılan hamsinin kilogramı 50 liraya düştü.

Kenan Türkseven  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Hamsinin kilogramı 50 liraya düştü

Sinop

Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan av sezonunda palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar hamsi avcılığına yöneldi.

Kentte 63 yıldır balıkçılık yapan Zeki Kanal, AA muhabirine, bu yıl sezonun hamsiyle başladığını söyledi.

Yoğun avın hamsiyi erken bitireceği endişesi taşıdıklarını ifade eden Kanal, "Balıkçılar, palamut olmayınca hamsinin peşine düştü. Hamsiyle uğraşıyor. Böyle devam ederse hamsi de erken bitecek. Bunu da bulamayacağız. Şu anda tezgahlarda bol miktarda hamsi var. Sezon başında kilosu 100 liradan satılan hamsi 50 liraya kadar düştü. Et fiyatları ile kıyaslandığında hamsinin fiyatı çok uygun. Ancak bunun kısa süreceğini tahmin ediyorum. Vatandaşlar protein yönünden zengin olan hamsiyi bol bol yesin." dedi.

Öte yandan tezgahlarda mezgitin kilogramı 80, istavritin 80, zargananın 140, toriğin ise tanesi 300 liradan satılıyor.

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