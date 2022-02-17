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Yaşam

Hakkari'de iki mevsim arası 100 kilometre

Yükseklik ve yer şekillerine bağlı olarak mevsimsel değişkenliklerin yaşandığı Hakkari'de Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, Derecik'te ise bahar havası hakim.

Mesut Varol   | 17.02.2022
Hakkari'de iki mevsim arası 100 kilometre

Van

Hakkari'de yüksekliğe bağlı sıcaklık farkı nedeniyle vatandaşlar, ilkbahar ve kış mevsimini bir arada yaşıyor.

Derecik ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle doğaya yeşil tonlar hakim olurken, yaklaşık 100 kilometre batısındaki komşu ilçe Yüksekova'da ise iş makineleriyle karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Vatandaşlar, muhteşem doğası ve yüksek dağlarıyla her mevsim farklı güzelliklere sahip Derecik'te ilkbaharı yaşadıktan sonra, yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından Yüksekova'da yer yer 2 metreyi bulan karla karşılaşıyor

Irak sınırında 740 metre rakımı olan Derecik'te hava sıcaklığı gün içerisinde 10, 15 dereceyi bulurken, aynı gün 1800 rakımdaki Yüksekova'da ise hava sıcaklığı sıfırın altında 10, 15 derece olarak ölçülüyor.

Dondurucu soğukların etkisi altındaki Yüksekova'da insanlar karla mücadele ederken, yanı başındaki Derecik'te çiftçiler tarlalarını ekmeye, meralarda hayvanlarını otlatmaya başladı.

Derecik'teki mesire alanlarında piknik yaparak sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar, aynı gün geldikleri Yüksekova'da karşılaştıkları kar manzarasına şaşırıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürü Atakan Çelebi, AA muhabirine, iki ilçenin gerek rakımının gerekse coğrafi yapılarının farklı olduğunu söyledi.

Mevsimsel değişikliklerin rakım ve coğrafi yapıdan kaynaklandığını anlatan Çelebi, şunları kaydetti:

"Konum olarak 740 metre yükseklikte güneydoğu-kuzeybatı yönlü vadide bulunan Derecik'te son günlerde güneyli hava akışları ile rüzgar yönünün güneyli olarak esmesi sonucu sıcaklık artışları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Buna karşın güney kesimleri dağlarla kaplı ve 1800 metrede bulunan Yüksekova'da ise güney kesimlerinin dağlarla çevrili olmasından dolayı ısınma Derecik'teki kadar etkili hissedilmiyor. Sıcaklık artışı bölgede meteorolojik olarak sis hadisesi şeklinde gözlemleniyor. Bu minvalde önümüzdeki günlerde Yüksekova'da kar şeklinde beklenen yağışların, Derecikte yağmur ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur olarak görülmesi bekleniyor."

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