Hakkari'de doğaya 650 keklik salındı
Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce, il genelinde 650 keklik doğaya bırakıldı.
Hakkari
Keklik popülasyonunun artırılması amacıyla Malatya'daki Keklik Üretim İstasyonu'ndan kente 650 keklik gönderildi.
DKMP personeli tarafından teslim alınan keklikler, Şube Müdürü Necmettin Yılmaz ve kurum personelince, il merkezi ve ilçelerdeki farklı noktalarda doğaya salındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.