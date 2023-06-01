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Yaşam

Hakkari'de doğaya 650 keklik salındı

Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce, il genelinde 650 keklik doğaya bırakıldı.

Sayim Harmancı  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Hakkari'de doğaya 650 keklik salındı

Hakkari

Keklik popülasyonunun artırılması amacıyla Malatya'daki Keklik Üretim İstasyonu'ndan kente 650 keklik gönderildi.

DKMP personeli tarafından teslim alınan keklikler, Şube Müdürü Necmettin Yılmaz ve kurum personelince, il merkezi ve ilçelerdeki farklı noktalarda doğaya salındı.

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