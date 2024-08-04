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Yaşam

Hakkari'de dağcılar Cilo Dağı'na tırmandı

Hakkari'de, il dışından gelen dağcıların da aralarında bulunduğu 10 kişilik grup, bölgenin tanıtımına katkı sağlamak için 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'na tırmandı.

Hikmet Temeş  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Hakkari'de dağcılar Cilo Dağı'na tırmandı

Hakkari

Kentte düzenlenen etkinliğe katılan dağcılar, araçlarla Yüksekova ilçesinde tırmanışa başlayacakları bölgeye gitti.

Burada tırmanışa geçen dağcılar, bazı bölgelerde yaklaşık 3 metre kar örtüsünün bulunduğu zorlu parkuru 2 günde tamamladı.

Dağın zirvesinde bir süre zaman geçiren ve fotoğraf çeken dağcılar, daha sonra inişe geçerek kent merkezine geldi.

Dağcılardan Emin Noyan, tırmanışı güvenli şekilde tamamladıklarını söyledi.

Bölgenin tanıtımına katkı sunmak istediklerini belirten Noyan, "Kentin birçok doğal güzelliği var. Tırmanış esnasında dağ keçilerine denk geldik. Bölgenin turizme kazandırılması gerekiyor. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek." diye konuştu.

Kemal Temeş ise "Zorlu yolculuğun ardından zirveye ulaştık. Bir süre dinlendikten sonra inişe geçtik. Bölgedeki güzellikleri tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Herkesi buraya davet ediyorum." dedi.

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