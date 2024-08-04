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Yaşam

Fındıklarını yaban hayvanlarından korumak için "davul nöbeti" tutuyorlar

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki köyde her sene nöbetçi seçilen gençler, hasat zamanı yaklaştığında geceleri ateş başında geçirip ürünlere zarar veren ayı ve domuzları korkutmak için bahçelerde davul çalıyor.

Ömer Ürer, Ali Kuş  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Fındıklarını yaban hayvanlarından korumak için "davul nöbeti" tutuyorlar

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, fındıklarını yabani hayvanlardan korumak isteyen köylüler, hasat sezonu yaklaştığında imece usulüyle davul nöbeti tutma geleneğini sürdürüyor.

Geçimlerini büyük oranda fındıktan sağlayan Akçakocalı üreticiler, ayı ve domuz gibi yabani hayvanların bahçelerine zarar vermesi nedeniyle zaman zaman ürün kaybı yaşıyor.

Altunçay köyündeki genç üreticiler, zararı önlemek amacıyla imece usulüyle tarlalarında nöbet tutuyor.

Her yıl hasat zamanı yaklaştığında bir grubun "davul nöbetçisi" belirlendiği köyde üreticiler, ateş başında sabahlayıp ayı ve domuz gibi yaban hayvanlarını korkutmak için fındık bahçelerinde davul çalarak geziyor.

"Ateşin dumanı börtü böceği de tarlamızdan uzak tutuyor"

Köy sakinlerinden 28 yaşındaki Mücahit Asan, AA muhabirine, arkadaşlarıyla gece boyunca davul çalıp yüksek ses çıkararak yabani hayvanların bahçeye girmesini engellediklerini anlattı.

Asan, hasat zamanının yaklaştığını ve fındığın olgunluk seviyesine ulaştığını belirtti.

İmece usulüyle herkesin bahçesinde nöbet tutulduğundan bahseden Asan, "Hayvanlara zarar gelmemesini istediğimiz için bu geleneği devam ettiriyoruz. Ateş yakarak ve davulla yüksek ses çıkararak yabani hayvanları bahçelerimizden uzak tutuyoruz. Yaktığımız ateşin dumanı hem yabani hayvanları hem de börtü böceği tarlamızdan uzak tutuyor." diye konuştu.

"Yabani hayvanlar dalları kırıyor, mahsulü yiyor"

Köy muhtarı Cüneyt Uygun da gençlerin geceleri davul ve teneke çalarak hayvanların bahçelerden uzaklaşmasını sağladığını belirtti.

Köyün yüzde 99'unun geçimini fındıktan sağladığını dile getiren Uygun, "Yabani hayvanlar bahçeye girdiğinde dalları kırıyor, mahsulü yiyor. Özellikle domuzlar fındıkları yiyor." ifadesini kullandı.

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