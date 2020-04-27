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Yaşam

Hakkari dağlarında açan ters laleler göz kamaştırıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ilkbaharın gelişiyle açan ters laleler görenleri hayran bırakıyor.

Sıraç Karadeniz   | 27.04.2020
Hakkari dağlarında açan ters laleler göz kamaştırıyor Fotoğraf: Sıraç Karadeniz / AA

Hakkari

Şemdinli'de bazı yüksek kesimlerde doğal şekilde yetişen ve "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen ters laleler havanın ısınmasıyla gün yüzüne çıktı.

Alan köyündeki 1200 rakımlı dağlarda sarı ve turuncu çiçek açan laleler güzel görüntüler oluşturuyor.

Doğal ortamlarında yetişen ters laleler, yöre halkının yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor.

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