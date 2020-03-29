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Yaşam

'Güvercinlerin ağabeyi' koronavirüs günlerinde kuşlarını unutmadı

İstanbul'da güvercin yemi satarak geçimini sağlayan Ramazan Okay, yeni tip koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların uyulmasıyla birlikte boş kalan meydanlardaki güvercinleri besliyor.

Emrah Gökmen   | 29.03.2020
'Güvercinlerin ağabeyi' koronavirüs günlerinde kuşlarını unutmadı Fotoğraf: Emrah Gökmen/AA

İstanbul

Eyüpsultan, Emninönü gibi meydanlarda güvercin yemi satarak para kazanan ve kendisine "güvercinlerin ağabeyi" diyen Ramazan Okay, salgın sonrası meydanları tek tek gezerek hayvanlara yem bırakıyor.

Okay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin en zor zamanında güvercinlerin hayatına renk kattığını söyledi.

Bugün insanlar gibi hayvanların da zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Okay, "Bu salgın çıktığından beri ilçe ilçe gezerek gönüllü olarak güvercinlerimizi besliyoruz. Bu zamana kadar para kazandırdı bize. Bundan sonra onları beslemek bizim boynumuzun borcudur. Onları hiçbir zaman ihmal etmemeye çalışıyoruz." dedi.

Okay daha sonra Taksim Meydanı'nda görevli polis memurlarıyla birlikte güvercinlere yem verdi.

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