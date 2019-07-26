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Yaşam

Gurbetçi kadın engellileri sevindirdi

Hollanda'da yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık bir yıl önce ameliyat olup sağlığına kavuşan Semra Kürkçü, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki 8 engelliye akülü araba bağışladı.

Kemal Erdoğmuş   | 26.07.2019
Gurbetçi kadın engellileri sevindirdi

Sivas

Hollanda'da yaşayan, ameliyat olup sağlığına kavuşana kadar 8 ay yürüme güçlüğü çeken gurbetçi Semra Kürkçü, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki 8 engelliye akülü araba hediye etti.

İlçedeki Kent Meydanı'nda düzenlenen programla, önceden belirlenen 8 engelliye akülü arabaları teslim edildi.

Hayırsever Semra Kürkçü (50), AA muhabirine, 1988 yılından beri Amsterdam'da yaşadığını söyledi.

Son yıllarda romatizma ve diz yan bağlarındaki rahatsızlık nedeniyle sıkıntılar çektiğini aktaran Kürkçü, yaklaşık bir yıl önce dizinden ameliyat olduğunu anlattı.

Ameliyattan sonra da 8 ay yürüme güçlüğü çektiğini ve bu süreçte engelli insanları çok daha iyi anladığını dile getiren Kürkçü, "Rabbime hamdolsun beni ayağa kaldırdı. İnşallah herkesi ayağa kaldırır. Ayağa kalkamayanları da hayata bağlamak için çabalıyoruz, bu şekilde yardım ediyoruz." dedi.

Akülü arabaları teslim alan engelliler, Kürkçü'ye teşekkür etti.

Engellilerin mutluluklarını gören Kürkçü, gözyaşlarına hakim olamadı.

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