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Yaşam

Gönüllülerden engelli ve hasta köpeklere şefkat eli

Artvin'de bir grup hayvansever, engelli, bakımsız ve hasta köpeklerinin beslenme ve bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yusuf Okur   | 30.03.2020
Gönüllülerden engelli ve hasta köpeklere şefkat eli Fotoğraf: Yusuf Okur/AA

Artvin

Artvin'de öğretmen, eczacı, veteriner, mimar, işçi, öğrenci ve ev hanımı gibi farklı meslek gruplarından 14 hayvansever, merkeze bağlı Yeni Mahalle'de Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma Derneğince yaklaşık 2 yıl önce engelli ve bakıma muhtaç hayvanlar için kurulan yaşam köyüne her gün gidiyor.

Kendi imkanları ve bağışlarla aldıkları yiyeceklerler engelli, bakımsız ve hasta köpekleri besleyen hayvanseverler, bir süre oynadıkları hayvanlara sevgi ve şefkat gösteriyor.

Öğretmen Emel Meriç, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanseverler tarafından gönüllülerin desteğiyle yaklaşık 3 dönüm alan üzerinde engelli, hastalıklı sokak hayvanları için doğal bir yaşam alanı oluşturulduğunu söyledi.

Alan ilk oluşturulduğunda 100'den fazla köpek olduğunu belirten Meriç, "Bunların bir kısmını sahiplendirdik, bir kısmı öldü. Şu an 60 dolayında köpek var. Bizim imkanlarımız sınırlı. Buradaki hayvanların beslenmesini de tamamen vatandaşlardan aldığımız destekle yapıyoruz." dedi.

Meriç, yaşam köyüne günde en az bir kişinin gelerek hayvanların bakımlarıyla ilgilendiğini ifade ederek, "Mamalar dolduruluyor. Su kapları tazeleniyor. Yaralı varsa müdahale ediliyor. 3 ayda bir bölgede ilaçlama çalışması yapıyoruz. Köpekleri seviyoruz, okşuyoruz." diye konuştu.

Yaşam köyü dışında sokaklardaki kedi ve köpekler için de imkanları ölçüsünde çalıştıklarını aktaran Meriç, bu hayvanların beslenmesi için mahallelerdeki gönüllülere mama takviyesinde bulunduklarını kaydetti.

"Hayvanlar için kapılarına su ve yiyecek bıraksınlar"

Esnaf Nermin Albayrak ise hayvan sevginin anne babasının kendisine öğrettiği en güzel şeylerden olduğunu dile getirdi.

Evinde de çok sayıda kedi, köpek beslediğini, işinden arta kalan zamanın çoğunu evindeki ve barınaktaki hayvanlarla geçirdiğini anlatan Albayrak, şunları söyledi:

"Dünya ve ülke olarak koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Bu süreçte insanlar evlerinde, lokanta ve kafeler kapalı, sokak hayvanları mağdur oluyor. Halkımızdan isteğimiz şu, hayvanlar için kapılarına su ve yiyecek bıraksınlar. Bizler sokaklarda besleme yapıyoruz ama özellikle esnafın kapalı olduğu bu süreçte yetemiyoruz. Halkımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. İnsanlar hayvanlara zarar vermediği sürece hayvanlar insanlara zarar vermez."


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