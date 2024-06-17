Gönüllüler hediyeleriyle Etiyopyalı çocuklara bayram sevinci yaşattı
Türkiye Diyanet Vakfının düzenlediği vekaletle kurban faaliyetine katılan gönüllüler, Etiyopya'nın farklı bölgelerinde kurban kesimi ve dağıtımı yapmanın yanı sıra çocukları çeşitli armağanlarla mutlu etti.
Addis Abeba
Ülkedeki iç savaş nedeniyle bir süre kurban dağıtımının aksadığı Mekele bölgesi, bu yıl hayırseverlerin desteğiyle yeniden kesim noktaları arasına alındı.
Arife ve bayramın ilk günü Necaşi köyünü ziyaret eden TDV yetkilileri ve gönüllüler, ailelerle bayramlaştı, çocuklara bayram hediyelerinin yanı sıra şeker ve balon armağan etti.
TDV, "Kurbanını bağışla kardeşinle yakınlaş" sloganıyla bu yıl 79 ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban hissesi dağıtacak, Etiyopya'da ise 42 bin 500 hisseyi ülke genelindeki 34 farklı bölgeye ulaştıracak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.