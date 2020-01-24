Gönüllü gençlerden İdlibli çocukları ısıtacak seferberlik
Ankara'daki gençlik merkezlerinde çalışan gönüllü gençler, kışı evlerinden uzak geçiren İdlibli çocuklara göndermek üzere topluca atkı, bere, hırka ve patik ördü.
Ankara
Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 12 gençlik merkezinde gençler, Suriye rejiminin İdlib kentine yönelik saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan çocuklar için örgü öğrendi. Hayatında ilk kez eline şiş alan gençler, İdlib'deki çocuklar için atkı, bere ve hırka yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yurt genelinde İdlib'deki ihtiyaç sahipleri için başlattığı yardım kampanyası sürüyor.
Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 12 gençlik merkezinde bulunan yaklaşık 1300 gönüllü genç, "Kardeşin Isınır, Dünya Isınır" kampanyası kapsamında, örgü malzemeleri ile hazırladıkları el emeği ürünleri, İdlibli çocuklara gönderecek.
Batıkent'teki Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen kız-erkek onlarca genç, spor salonunda toplu olarak atkı, bere, hırka ve patik ördü.
Üniversite öğrencisi Derya Körçoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Ocak'ta başlayan proje kapsamında bugüne kadar 1000'e yakın atkı, bere ve hırka ürettiklerini söyledi.
Gençlik merkezine yakın evlerde oturan kadınların da projeye destek verdiğini anlatan Körçoban, "Gençler ördükleri her üründe akranları için bağ kurmanın önemini öğrensin, onlar için attıkları her adımda farkındalık kazansın istedik." dedi.
"Yaralarını sarmayı ümit ediyoruz"
Kampanyaya katılmak isteyen gönüllülerin bir kısmı, ilk kez örgü yaptı.
Gönüllülerden üniversite öğrencisi Tuğba Aydınlı, İdlib'deki çocukların yanında olamadığı için üzüntüsünü dile getirerek, buna karşın el emeği ürünlerini gönderdikleri için mutlu olduğunu belirtti.
Proje dolayısıyla örgü örmeyi öğrendiğini dile getiren Aydınlı, "Kendi emeğimiz var. El değmemiş ürünleri onlara yollayarak aramızda bir sevgi bağı kuruyoruz. Çünkü onlar orada soğukta üşürken bizim burada rahat yaşıyor olabilmemiz hoşumuza gitmiyor. Onların yarasını böyle sarmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.
Lise öğrencisi, İdlibli çocuklar için örgü öğrendi
Gönüllülerden lise öğrencisi Abbas Ahmet Kocabaş da gönüllülük esaslı çalışma yapıldığı için proje dolayısıyla örgüyü öğrendiğini söyledi.
Kocabaş, çamur içindeki kamplarda yaşayan çocuklardan çok etkilendiğini ifade ederek, "İdlib'de üşüyen kardeşlerimizi attığımız her ilmekte ısıtmak istedik. Attığımız her ilmekte bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni örmeye başladığım için şimdiye kadar bir bere ve atkı ördüm." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.