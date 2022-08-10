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Yaşam

Gökyüzü gözlemcileri bin 500 rakımlı Karagöl'de buluştu

Ankara Astronomi Topluluğu üyeleri, Beypazarı ilçesindeki bin 500 rakımlı Karagöl'de gökyüzünü inceledi.

Yaşar Tonbak   | 10.08.2022
Gökyüzü gözlemcileri bin 500 rakımlı Karagöl'de buluştu

Ankara

Topluluk üyeleri yaylası, göleti ve gece sessizliği ile bilinen Karagöl'e geldi.

Gökyüzü gözlemcileri burada kurdukları teleskopla gökyüzünü izleme imkanı buldu.

Topluluk üyelerinden avukat Murat Sana, 6 yıldır amatör olarak astronomiyle ilgilendiğini söyledi.

Topluluk olarak özellikle ışığın olmadığı bölgelere gidip, galaksilerin, yıldız kümelerinin ve diğer gökyüzü objelerinin fotoğraflarını çektiklerini belirten Sana, şöyle konuştu:

"Karagöl'e gelerek kamp kurduk. Yılın hep bu aylarına denk gelen günlerinde yani ayın olmadığı dönemlerde gelip gözlemelerimizi yapıyoruz. Teleskoplarımız aynalı. Uzayda gördüğümüz çeşitli objeleri fotoğraflayabiliyoruz. Bizimle birlikte gezegen gözlemciliği yapan arkadaşlarımız da var. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de burada etkinlikler yapacağız, yani uzay gözlemciliği, uzaydaki hareketler, gezegenleri, yıldızları, samanyolunu izleyeceğiz."

Topluluğu ziyaret eden Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürü Zafer Poyraz da Karagöl yaylasının uzay gözlemcileri için mükemmel bir yer olduğunu ifade etti.

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