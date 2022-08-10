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Yaşam

84 yaşındaki hastanın burnundan 100 gramlık kitle alındı

Trabzon'da 84 yaşındaki Faik Ramoğlu'nun burnunda oluşan 100 gram ağırlığındaki kitle, Of Devlet Hastanesi'nde yapılan operasyonla alındı.

Hakan Burak Altunöz   | 10.08.2022
84 yaşındaki hastanın burnundan 100 gramlık kitle alındı

Trabzon

Of ilçesinde yaşayan Faik Ramoğlu, yaklaşık 2 yıl önce burnunda oluşmaya başlayan kitleyi başlangıçta önemsemedi. Kitle zamanla büyümesine rağmen Kovid-19 salgını nedeniyle hastaneye gitmeye çekinen Ramoğlu, nefes almakta ve aşağı bakmakta zorlanmaya başladı.

Ailesi ve çevresindekilerin telkinleriyle Of Devlet Hastanesi'ne giden ve kulak burun boğaz uzmanı Operatör Dr. Erdal Rahman Köprücü ile görüşen Ramoğlu'nun tedavisine başlandı.

Ramoğlu, AA muhabirine, burnunda çıkan kitlenin büyümesinde kendisinin de etkisinin olduğunu söyledi.


Rahatsızlığının burnunda iltihap şeklinde başladığını belirten Ramoğlu, "Burnumu kurcaladığım için bayağı ilerledi. Psikolojik olarak insanı çok etkiliyor. Nefes almakta zaman zaman zorluk çekiyordum." dedi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu anlatan Ramoğlu, "Çevremdeki insanlar 'Neden ameliyat olmuyorsun, neyi bekliyorsun?' diyorlardı. Çocuklarım İstanbul'da olmamı istedi. O zaman tereddütte kaldım ve uzattık. Gereksiz yere bir rahatsızlık geçirdik. İnsanların buraya güvenmesi, tedavilerini, ameliyatlarını burada yaptırması lazım. Dışarıya gitmenin bir anlamı yok bence. Doktorlarımıza güvenmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.


"Hastanın uyumuyla güzel bir sinerji yakaladık ve kendisi sıhhatine kavuştu"

Operatör Dr. Erdal Rahman Köprücü ise hastanın yaklaşık 3 ay önce kendilerine başvurduğunu anlattı.

Hastanın burnundaki kitle nedeniyle farklı tetkikler yaptığını aktaran Operatör Dr. Köprücü, "Daha çok yağ karakterli bir kitle olduğu yönünde kanaat kıldık. Bunun cerrahi müdahale ile alınması gerektiğini hastaya bildirdik. Hasta bize güvendi ve ameliyatımızı gerçekleştirdik. Rinofima (gül hastalığı) veya fimotez roza isimli bir hastalık bu. Genelde hastayı meşgul eden ve iyileşmesi zor tedaviler var. Biz farklı şekilde derisini kaydırarak bu hastalığı iyileştirmeye çalıştık. Hastanın uyumuyla güzel bir sinerji yakaladık ve kendisi sıhhatine kavuştu." diye konuştu.

Burundan yaklaşık 100 gram civarında bir parça aldıklarına dikkati çeken Köprücü, "100 gram dediğimiz dile kolay bir şey ama burnunun ucunda bu ağırlıkla yaşadığını düşünürseniz aslında çok kolay değil. Araya pandeminin girmesi, insanların hastaneden korkması ve maske ile bunun gizlenebilmesi bu kadar ilerlemesine neden oldu. Erken vakitte gelseydi kendisi ve bizim için daha konforlu bir ameliyat olabilirdi." dedi.

Of Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör. Dr. Şaban Uysal da hastanın ameliyatı öncesinde bir değerlendirme yapıldığını, hastanenin ameliyat için gerekli teknik ve tıbbi donanıma uygun olduğunu belirlediklerini söyledi.

Operasyonun başarılı geçmesinde hastanın doktorla ilişkisinin önemine işaret eden Uysal, "Çok şükür çok kısa bir sürede az bir iz kalarak ameliyat başarıyla gerçekleşti. Bu süreçte bizler de mutlu olduk." değerlendirmesinde bulundu.


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