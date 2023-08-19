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Yaşam

Göç yolundaki leyleklerin İstanbul molası görüntülendi

Ağustos ayıyla göç yolculuğuna başlayan leyleklerin İstanbul semalarından geçerken otoyol kenarındaki tabelalar üzerinde dinlendiği anlar görüntülendi.

İbrahim Halil Aktürk  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Göç yolundaki leyleklerin İstanbul molası görüntülendi Fotoğraf: Şebnem Coşkun / AA

İstanbul

Sonbaharın yaklaşmasıyla sıcak bölgelere göç etmeye başlayan leyleklerin uzun süren yolculukları devam ediyor.

Sürüler halinde binlerce kilometre sürecek yolculuğa çıkan leylekler, İstanbul semalarından geçerken kentin bazı noktalarında mola veriyor.

Avcılar'da TEM Otoyolu kenarında yön tabelaları, trafik kameraları ve aydınlatma direkleri üzerinde dinlenen leylekleri gören bazı vatandaşlar, araçlarını durdurarak bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Gün batımında dinlenmeye çekilen leylekler, zaman zaman uçarak bulundukları yeri değiştiriyor.

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