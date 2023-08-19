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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşuyor
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Yaşam

Antalya'da sıcaktan bunalanlar Manavgat Şelalesi'nde serinliyor

Antalya'da doğal güzelliği ve buz gibi suyu ile dikkati çeken Manavgat Şelalesi, sıcaktan bunalıp serinlemek isteyenlerin adresi oldu.

Fatih Hepokur  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Antalya'da sıcaktan bunalanlar Manavgat Şelalesi'nde serinliyor Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Havanın sıcaklığının 32, nem oranının ise yüzde 80'leri geçtiği kentte, tatilciler Manavgat Şelalesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Manavgat Irmağı üzerindeki çağlayanın seyir teraslarında serinleyen tatilciler, dinlenme alanlarında vakit geçirdi. Bazı vatandaşların da şelalenin alt tarafında ırmağa atlayarak yüzdüğü görüldü.

Şelaleye gelen ziyaretçiler, fotoğraf çekip, anın keyfini çıkarıyor.

Manavgat Belediyesinden alınan bilgiye göre şelaleyi yaz sezonunda günde ortalama 3-4 bin kişi ziyaret ediyor.

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