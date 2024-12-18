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Yaşam

Göç etmeyen kuşlar Çıldır Gölü'nde buz üstünde bir arada görüntülendi

Ardahan'da Çıldır Gölü'nün göç etmeyen kuşları buz üstünde bir arada görüntülendi.

Günay Nuh  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
Göç etmeyen kuşlar Çıldır Gölü'nde buz üstünde bir arada görüntülendi

Ardahan

Ardahan ve Kars arasında yer alan Çıldır Gölü, soğuk havaların etkisiyle yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.

Yazın birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göl, havaların soğumasıyla kuşlar bölgeyi terk ediyor.

Ancak gölün Ardahan tarafındaki Adalar mevkisinde, yerel türden bir grup, sakarmeke ve küçük karabataklar, buz üstünde bir arada görüntülendi.

Vatandaşlardan Turhan Kılıç, AA muhabirine, gölün, soğuk havaların etkisiyle aniden donmaya başladığını belirtti.

Hava muhalefeti nedeniyle bazı kuşların göç edemediğini dile getiren Kılıç, "Göl, ansızın donunca kuşlar buz üstünde kaldılar, uçamadılar. Soğuktan korunmak için de bir araya toplandılar. Hazırlıksız yakalandı." dedi.

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