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Yaşam

Girişimci kadın probiyotik aktivitesi arttırılmış meyveli yoğurt üretti

TÜBİTAK'tan aldığı destekle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde şirket kuran Elif Yılmaz Pekçalışkan, sindirim sisteminde yaşadığı rahatsızlıktan yola çıkarak probiyotik aktivitesi arttırılmış doğal meyveli yoğurt geliştirdi

Halil Fidan   | 16.10.2020
Girişimci kadın probiyotik aktivitesi arttırılmış meyveli yoğurt üretti Fotoğraf: Halil Fidan/AA

İzmir

Girişimci kadın probiyotik aktivitesi arttırılmış meyveli yoğurt üretti

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsündeki Teknopark İzmir bünyesinde faliyet gösteren firmanın kurucusu 30 yaşındaki Elif Yılmaz Pekçalışkan, sindirim sisteminde yaşadığı rahatsızlıktan yola çıkarak probiyotik aktivitesi arttırılmış doğal meyveli yoğurt üretti. Raf ömrü boyunca minimum yasal sınırın 10 katına kadar probiyotik canlılık sağlamayı hedefleyen girişimci kadın, önümüzdeki günlerde seri üretime geçmeyi planlıyor. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsündeki Teknopark İzmir bünyesinde firma kuran 30 yaşındaki Elif Yılmaz Pekçalışkan, sindirim sisteminde yaşadığı rahatsızlıktan yola çıkarak probiyotik aktivitesi arttırılmış doğal meyveli yoğurt üretti.

Raf ömrü boyunca minimum yasal sınırın 10 katına kadar probiyotik canlılık sağlamayı hedefleyen girişimci kadın, önümüzdeki günlerde seri üretime geçmeyi planlıyor.

Balıkesir Üniversitesi Kimya Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan Pekçalışkan, bir süre farklı sektörlerde çalıştı.

Bir dönem sindirim sistemine bağlı rahatsızlık geçiren Pekçalışkan, probiyotik ürünlerle ilgili araştırmalar yaptı.

Geçen yıl TÜBİTAK'ın 1512 projesi desteğiyle Teknopark İzmir'de fonksiyonel gıda alanı ve kozmetik sektöründe teknolojik ve inovatif ürünler geliştiren "Naturarge" isimli şirketi kuran girişimci kadın, proje çerçevesinde "probiyotik aktivitesi arttırılmış doğal meyveli yoğurt" üretmek için kolları sıvadı.

Aralarında akademisyenlerin de olduğu 5 kişilik ekiple laboratuvar çalışmaları yapan Elif Yılmaz Pekçalışkan, prototipini tamamladığı ürünün seri üretime geçmesi için yatırımcıları bekliyor.

Pekçalışkan, AA muhabirine, çalışmalarında yoğurdun fiziksel, kimyasal ve duyusal özelliklerine zarar vermeden bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı yüksek sayıda probiyotik içeren ürün geliştirmek için 1 yıldan fazladır çalıştıklarını anlattı.

Bu anlamda sektörde uzman isimlerden danışmanlık hizmeti aldıklarını ifade eden Pekçalışkan, şunları söyledi:

"Sindirim sistemiyle ilgili şikayetlerim olduğu için probiyotik gıdaları almaya başladım. Raflarda probiyotik yoğurt ve süt ürünleriyle ilgili eksiklikler fark edince bunun üzerine çalışmaya karar verdim. Sonrasında hocalarımla görüştüm, TÜBİTAK'a başvurdum ve yüzde 100 sermaye desteği aldım. Projemiz geçen yıl mayıs ayında kabul edildi. Öncesinde hazırlık aşamaları 1,5 yıl sürdü. Şu anda prototipimiz bitmek üzere, nihayi ürünümüzü ortaya çıkardıktan sonra da üretim aşamasına geçmek istiyoruz. Ürünümüzde, sindirim sistemi rahatsızlıklarına bağlı ortaya çıkan semptomları azaltmaya yardımcı olmak amacıyla öncelikle probiyotik aktivite olmak üzere birçok özelliği arttırdık ve geliştirdik."

"Seri üretime geçmek istiyoruz"

Genç girişimci, ürünün uzmanlar tarafından oluşturulan duyusal analizlerde tat ve aromasının üstün bulunduğunu belirterek, bundan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Geliştirdiği probiyotik yoğurtla sindirim problemi olan bireylerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığını aktaran Pekçalışkan, ürünle ilgili şu bilgileri verdi:

"Vücut direncini arttırmaya yardımcı olmak, bağırsak sorunlarına destek olmak için yoğurtta probiyotik bakteri çeşidi ve probiyotik mikroorganizma sayısını arttırdık. Yine yoğurdun raf ömrü boyunca minimum yasal sınırın 10 katına kadar probiyotik canlılık sağlamak hedefindeyiz. Bunu sağlarken de duyusal ve fiziksel özelliklerine zarar vermeden yapacağız. Hatta uzmanlar tarafından oluşturulan duyusal analizlerde panelistlerce tat ve aroması üstün bulundu. Şu anda yatırımcı görüşmelerimiz devam ediyor. Yatırımcıyla birlikte seri üretime geçmek istiyoruz. Hedefimiz kendimiz üretip piyasaya sunmak."

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