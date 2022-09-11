Giresun'da sığ suda sıkışan yunus kurtarılarak denize bırakıldı
Giresun'da dere ile denizin birleştiği yerde sıkışan yunus kurtarılarak denize salındı.
Giresun
Merkez Aksu Mahallesi'nde Aksu Deresi ile denizin birleştiği, su debisi düşük alanda hareket etmek için çabalayan yunusu gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.
Bölgeye Giresun Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sığ alandaki sıkıştığı yerden alınan yunus denize bırakıldı.