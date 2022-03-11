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Yaşam

Geri dönüştürülen köprü malzemeleri kedilere yuva oldu

Yalova Belediyesi, onarımını yaptığı köprüden çıkan malzemelerle sokaktaki kediler için yuvalar hazırladı.

Sıtkı Yıldız   | 11.03.2022
Geri dönüştürülen köprü malzemeleri kedilere yuva oldu

Yalova

Belediyeden yapılan açıklamada, daha önce onarılan Ak Şemseddin Köprüsü'nden çıkan malzemelerin geri dönüşümde kullanıldığı belirtildi.

Fen İşleri Müdürlüğü atölyesinde bu malzemelerle hazırlanan kedi yuvalarının üst kısımları çiçeklendirilerek güzel bir görünüme kavuşturulduğu anlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ak Şemseddin Köprüsü üzerinde geçtiğimiz aylar içinde yenileme çalışması yapmıştık. Buradan çıkarılan malzemeleri israf etmeyerek kedi yuvası hem de çiçeklik olarak tekrar kullanıma kazandırdık. Yapılan 10 kedi yuvası Mihenk Sokak'ta ekiplerimiz tarafından montajlandı. İçlerine kedi mamalarını da bırakarak bu soğuk havalarda sokakta bulunan canlarımıza yuva kazandırmış olduk."

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