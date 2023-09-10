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Yaşam

Gençler ve aileler sabah namazında buluştu

İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" programı gerçekleşti.

Gökhan Zobar, Ufuk Ertop, Fırat Çakır, Muhammed Gencebay Gür  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Gençler ve aileler sabah namazında buluştu Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Edirne/İstanbul

Cihannüma Derneği, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve YediHilal Derneği öncülüğünde organize edilen program kapsamında Fatih Camisi'nde de gençler ve aileler bir araya geldi.

Program, kılınan sabah namazının ardından edilen dualarla sona erdi.

Fatih Belediyesi, Fatih Camisi'ne gelen vatandaşlara çorba ikram etti.

"Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" programı kapsamında vatandaşlar, Türkiye genelindeki 173 camiye davet edildi.

Edirne

Edirne Eski Camisi'nde gerçekleştirilen buluşmada, çocuk ve gençler aileleriyle camiye geldi.


Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Namazın kılınmasının ardından dua edildi.

Çocuklara oyuncak hediye, ailelere simit ve meyve suyu ikram edildi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen buluşmada, çocuk ve gençler aileleriyle camiye geldi.


Fotoğraf: Ufuk Ertop/AA

Vali Birol Ekici ile kurum müdürleri de programa katıldı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, namazı kıldırmasının ardından katılım gösterenlere teşekkür ederek, kılınan namazların kabul olmasını diledi.


Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ'da da buluşma Osmanlı Can Camisi'nde gerçekleşti.

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