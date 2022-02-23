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Yaşam

Genç ilahi sanatçısı kekemeliği müzikle yendi

Sudan'da yaşayan Afyonkarahisarlı ilahi sanatçısı Ramazan Kıvrak, küçüklüğünden bu yana duyduğu müzik aşkı ve azmi ile konuşma bozukluğu sorununu neredeyse tamamen yendi.

Ömer Erdem   | 23.02.2022
Genç ilahi sanatçısı kekemeliği müzikle yendi Fotoğraf: Ömer Erdem / AA

Hartum

İlkokul yıllarında adını dahi söylemeyen ve çevresindekilerin dalga geçip kendisine gülmeleri nedeniyle sosyal ortamlardan kendisini soyutlayan 28 yaşındaki Kıvrak, sesinin de yatkın olması nedeniyle müziğe yöneldi.

İlahi ve Kur'an-ı Kerim okurken kekelemediğini fark eden genç müzisyen, bu konuda kendisini geliştirerek ilahiler söylemeye başladı.

"Konuşamazken kendimi müzikle, ilahiyle ifade edebildiğimi fark ettim"

Kıvrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Farklı meclislerde ilahi seslendirmem, Kur'an-ı Kerim okumam benim özgüvenimin daha da gelişmesine neden oldu. Konuşamazken kendimi müzikle, ilahi ile ifade edebildiğimi fark ettim. Kur'an-Kerim okuduğumda ağzım, konuşmam rahatlıyordu. 'Beş kişinin karşısına çık, konuş' deseler çıkamazdım ama beş bin kişinin karşında ilahi oku deseler çok rahatlıkla yapabilirdim." diye konuştu.

Müzik merakı ve üniversite sonrasında aldığı diksiyon eğitimi sayesinde rahatsızlığının yüzde 90 geçtiğini belirten Kıvrak, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra 2018'de Arapça öğrenmek için geldiği Sudan'da yüksek lisansa ve profesyonel anlamda müzik yapmaya başladı.

Sudan tecrübesinin ardından Arapça ilahiler de okumaya başlayan Kıvrak, ilahi sanatçıları Makedon Mesut Kurtiş ve Suriyeli Ammar Sarsar ile düetler yaptı, 7 ilahi klibi yayınlandı.

Kıvrak, benzer sorunları bulunanlara, "Kekemelik azim ve destekle üstesinden gelinemeyecek bir rahatsızlık değil. Kekelemekten, hata yapmaktan, takılmaktan korkmayın, kendinizle barışık olun." tavsiyelerinde bulundu.

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