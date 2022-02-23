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Yaşam, Çevre

"İklim Tüneli" iklim değişikliğinin yol açtığı afetleri gözler önüne seriyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Konya'da düzenlenen İklim Şurası kapsamında kurulan "İklim Tüneli", iklim değişikliğinin etkilerini deneyimleme imkanı sağlıyor.

Melike Keskin, Yasemin Kalyoncuoğlu   | 23.02.2022
"İklim Tüneli" iklim değişikliğinin yol açtığı afetleri gözler önüne seriyor

Konya

Selçuklu Kongre Merkezi'nde devam eden şurada, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarla, toplantı ve paneller gerçekleştiriliyor.

Katılımcılar, iklim değişikliğini ve sonuçlarını kongre merkezinin fuaye alanına kurulan İklim Tüneli'ne girerek, ses ve değişen görüntülerle gerçeğe yakın şekilde deneyimleme fırsatı buluyor.

Tünele giren katılımcı, önce yemyeşil doğa, kuş sesleri ve aydınlık bir gün, sonrasında ise yangın, sel ve kuraklık afetlerinin görüntüleriyle karşılaşıyor.

Binin üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen şurada, "İklim Tüneli"ne yoğun ilginin olduğu görülüyor.

Tünelle, iklim değişikliğinin sonuçlarının gözler önüne serilmesi ve bununla mücadelede farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

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