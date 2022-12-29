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Yaşam

Geleceğin şefleri Kars peyniri yapımını ustasından öğreniyor

Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü ile Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümünde öğrenim gören öğrenciler, ustasından aldıkları eğitimle Kars yöresine ait peynirleri okulun mutfağında hazırlıyor.

Hüseyin Demirci   | 29.12.2022
Geleceğin şefleri Kars peyniri yapımını ustasından öğreniyor

Kars

Kışın yerli ve yabancı kayak tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Sarıkamış'taki Turizm Fakültesinde başlatılan çalışma ile öğrenciler, peynir ustası Çağdaş Koçulu'dan eğitim aldı.

Yaklaşık 200 öğrenciye gruplar halinde çeçil ve beyaz yağlı peynir üretimini öğreten Koçulu, ilerleyen günlerde de geleceğin şeflerine meşhur Kars gravyer peynirinin yapımını gösterecek.

Bölümdeki öğretim üyelerinin de katılacağı uygulamalı eğitim için öğrenciler, gravyer peynirinin yoğun üretildiği Boğatepe köyüne gidecek.

Sarıkamış Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Gastronomi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Erol Geçgin, AA muhabirine, peynir üretimi konusunda usta eşliğinde yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Beyaz peynir ve çeçilin nasıl yapıldığını uygulamalı olarak öğrettiklerini ifade eden Geçgin, Çağdaş ustanın öğrencilere peynirin tarihçesi, çeşitleri ve özellikleri konusunda bilgi verdiğini aktardı.

Uygulamalı eğitimdeki amaçlarını anlatan Geçgin, şunları kaydetti:

"Ustamız, beyaz peynir ve çeçil peynirinin nasıl yapıldığını gösterdi. Amacımız yalnızca teoride kalmak değil. 'Uygulamada neler yapabiliriz, öğrencilerimize nasıl daha fazla katkı sağlayabiliriz' çabamız bu yönde. İlla peynir değil, başka konularda da ustalarımızı getireceğiz. Ustalardan öğrenmeleri bizim için daha iyi olur. Fakülte olarak hem eğitimde hem de uygulamada öğrencilerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isterim."

"Umarım biz de ileride başkalarına öğretebiliriz"

Gastronomi bölümü 1. sınıf öğrencilerinden Sümeyye Tarlak ise yüzyıllardır Kars yöresinde üretilen peynirleri ustadan öğrenme imkanı bulduklarını belirterek, "Geleceğin şefleri olarak bunu öğrenmemiz her zaman işimize yarayacak. Umarım biz de ileride başkalarına öğretebiliriz." dedi.

Sarıkamış'ın meşhur yağlı peyniri ve çeçilinin yapılışını öğrendiklerini dile getiren Volkan Karakurt da "Bu peynirlerimizi ileriki dönemlerde turizm açısından Türkiye'ye ve dünyaya duyurmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

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