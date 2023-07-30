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Yaşam

Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor.

Fevzi Kemal Karagöz, Müslüm Etgü  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

Gaziantep/Şanlıurfa

Hava sıcaklığının 38 derece olarak ölçüldüğü Gaziantep'te, sıcaktan bulanan vatandaşlar, hafta sonu tatilini de fırsat bilerek kentteki havuzlara akın etti.

Gaziantepliler, Mimar Sinan Mahallesi Dr. Asım Güzelbey Caddesi'ndeki havuzda yoğunluk oluşturdu.

Sahil kentlerine gidemeyen kent sakinleri, havuzda yüzerek serinledi, eğlenceli anlar yaşadı.

Çocuklar ise aileleriyle havuz içerisinde zaman geçirdi.

Vatandaşlardan Arif Furkan Gülşen, AA muhabirine, "Hafta sonunu da fırsat bildik. Hava çok sıcak. Burası da güzel bir yer. Gaziantepli olarak havuzları tercih ediyoruz. " dedi.

Ferit Geleci ise kentte bunaltıcı sıcaklıkların olduğunu belirterek, "Havuzlara gelerek serinliyoruz. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Kentte deniz olmadığı için havuzlara geliyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfa

Türkiye'de en yüksek sıcaklıkların yaşandığı kentlerden Şanlıurfa'da da yöre halkı serinlemek için parkları ve yeşil alanları tercih etti.

Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü, termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kentte, çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

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