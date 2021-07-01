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Yaşam

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne yeni üyeler geldi

Kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmak istenirken ele geçirilen, aralarında lama, yılan ve papağanın da bulunduğu 53 hayvan, kente getirildi.

Adsız Günebakan   | 01.07.2021
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne yeni üyeler geldi Fotoğraf: Adsız Günebakan - Anadolu Ajansı

Gaziantep

Kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmak istenirken ele geçirilen, aralarında lama, yılan ve papağanın da bulunduğu 53 hayvan, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce, İstanbul'da ele geçirilen 29 papağan, 4 koati, 2 rakun, 2 alpaka ve 16 farklı türden yılanın, getirildikleri Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde sağlık kontrolleri yapıldı.

Daha sonra hayvanlar, yuvalarına yerleştirildi. Bu sırada hayvanat bahçesini ziyaret eden öğrenciler, hayvanlara ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, gazetecilere, bahçedeki hayvan ve tür sayısının her geçen gün arttığını ifade ederek, "Hayvanlarımızın hepsini hayvanat bahçemize getirdik. Kendilerine uygun doğal barınaklarına ve karantinalarına bıraktık. Artık kendilerini misafir edeceğiz ve bakacağız." diye konuştu.

Hayvanat bahçesini herkesin gelip görmesi gerektiğini anlatan Özsöyler, 2021'de yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi ağırladıklarını, kısa zamanda bu sayıların çok daha üstüne çıkmayı beklediklerini kaydetti.



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