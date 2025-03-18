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Yaşam

Gaziantep Botanik Bahçesi ilkbaharla renklendi

Gaziantep Botanik Bahçesi, ilkbaharın gelişiyle açan çiçeklerle kırmızı, sarı, beyaz ve turuncu gibi renklere büründü.

Adsız Günebakan  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Gaziantep Botanik Bahçesi ilkbaharla renklendi Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Kent merkezinde 2009'da 17 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan bahçede, çeşitli ağaç, çalı ve çiçek türlerinden oluşan yaklaşık 1000 bitki yer alıyor.

Gölet, ahşap köprü, kamelya ve taş yollardan oluşan botanik parkta, ilkbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Bitkisel Araştırma Uygulama ve Üretim Şube Müdürü Banu Gökçek, AA muhabirine, 11 özel tasarım bahçesi ve yaklaşık 1000 çeşit bitkinin yer aldığı Gaziantep Botanik Bahçesi'ne özellikle yeni evlenen çiftlerin fotoğraf çektirmeye geldiğini aktardı.

Baharın gelmesiyle bahçenin daha da canlandığını dile getiren Gökçe, şunları söyledi:

"Birçok bitkimiz ara ara çiçek açıp sönüyor, bütün yıl boyunca bunu gözlemliyoruz. Bu açıdan da fazla ziyaretçi alıyoruz. Özellikle bahar ayında daha fazla ziyaretçimiz oluyor. Baharın uyanışı çok farklı. Kıştan çıkıyorsunuz, bir anda bütün ağaçlarda çiçek patlamaları oluyor, yerden çiçekler coşkuyla çıkıyor. Hepsi doğaya salınıyor ve botanik bahçemiz canlanıyor. Geçiş kesin ve çok güzel oluyor. Herkesi botanik bahçesine bekliyoruz."

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