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Yaşam

Gastronomi kenti Hatay'da yöresel yemekler yarıştı

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da yöresel yemek yarışması düzenlendi.

İzziddin Nazlı   | 05.10.2019
Gastronomi kenti Hatay'da yöresel yemekler yarıştı Fotoğraf: İzziddin Nazlı / AA

Hatay

Hatay Profesyonel Aşçılar ve Şefler Derneği tarafından Antakya'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen yemek yarışmasına 3'ü erkek 45 yarışmacı katıldı.

Oruk, köfte, öcce, şıhıl mahşi, tepsi oruğu, aşur ve kabak borani gibi önceden hazırlanmış yüzlerce yöresel çeşidi 15 dakika içinde jüriye sunan yarışmacılar, gerek lezzette gerekse sunumda hünerlerini sergiledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, aşçılık okulu öğrencileri de yer aldı.

Hatay Profesyonel Aşçılar ve Şefler Derneği Başkanı Celil Erkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hatay'da 6'ncı gastronomi etkinlikleri kapsamında düzenledikleri yarışmaya ev hanımları, lise ve üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Yarışmada lezzet ve sunuma göre puan verildiğini belirten Erkan, "Bu yarışmanın amacı, gastronomi şehri Hatay'ın yurt içi ve yurt dışında tanıtımlarına destek olmaktır. İlerleyen tarihlerde yapacağımız gastronomi festivaline hazırlık olarak da bu tür yarışmaları artırarak devam ettireceğiz." dedi.

Yarışmada şıhıl mahşi yemeğini yaptığını belirten Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Raife Nur ise aşçılık alanında kendini geliştirmek için bu yarışmaya katıldığını söyledi.

Yemek yapmanın kendisi için bir hobi olduğunu kaydeden Ali Köroğlu da yarışmaya katılmasındaki asıl amacın kentin tanıtımına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Yarışma sonunda dereceye girenler, para ve küçük ev aletleriyle ödüllendirildi.

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