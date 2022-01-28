Dolar
13.64
Euro
15.22
Altın
1,797.58
ETH/USDT
2,442.50
BTC/USDT
37,130.00
BIST 100
1,997.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Flamingoların durağı Gala Gölü kısmen buz tuttu

Edirne'nin Enez ilçesindeki Gala Gölü'nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.

Gökhan Balcı   | 28.01.2022
Flamingoların durağı Gala Gölü kısmen buz tuttu Fotoğraf: Gökhan Balcı / AA

Edirne

Edirne'de soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının gece zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye düştüğü kentte, Gala Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

Gölün göçmen misafirleri flamingo, kaz ve kuğular da göldeki buzlanma nedeniyle çevredeki çeltik arazilerinde yiyecek bulmaya çalışıyor.

Geçen haftadan bu yana Balkanlar ve Karadeniz'den gelen soğuk hava sistemlerinin etkisinde kalan bölgede, özellikle gece saatlerinde soğuk, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hafta sonundan itibaren sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

Kentin yeni aya sağanaklarla gireceği ön görülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da 392 bin 168 Kovid-19 vakası belirlendi
Kovid-19 aşılarının tüp bebek tedavisine zarar vermediği belirlendi
Pfizer'in Kovid-19 ilacına AB'den onay
İtalya, AB ülkelerine uyguladığı Kovid-19 seyahat tedbirlerini gevşetiyor
Adenoviral vektör Kovid-19 aşısında insan deneyleri başladı

Benzer haberler

Flamingoların durağı Gala Gölü kısmen buz tuttu

Flamingoların durağı Gala Gölü kısmen buz tuttu

Sıcak iklimi seven tropikal meyve soğuk havadan etkilendi

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki tropik hayvanlara özel bakım

Afyonkarahisar'da hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izni uzatıldı

Afyonkarahisar'da hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izni uzatıldı
Kastamonu'da Kulaksızlar Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

Kastamonu'da Kulaksızlar Barajı'nın yüzeyi buz tuttu
İnşaat alanında çukurdaki buzla kaplı suya düşen iş makinesi operatörü öldü

İnşaat alanında çukurdaki buzla kaplı suya düşen iş makinesi operatörü öldü