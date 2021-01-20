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Yaşam

Flamingolar İzmit Körfezi'ni mesken tuttu

İzmit Körfezi Sulak Alanı'nın en baskın ailesi flamingolar, havaların soğumasına rağmen buradan ayrılmıyor.

Tahir Turan Eroğlu   | 20.01.2021
Flamingolar İzmit Körfezi'ni mesken tuttu Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu / AA

Kocaeli

Su ve kıyı kuşu türünün göç yolu üzerinde önemli bir istasyon olan İzmit Körfezi Sulak Alanı, uluslararası göç zinciri üzerindeki alanlardan da bir tanesi. Bu yüzden göçmen türlerin beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidererek yaşamını sürdürmesi açısından ayrı bir öneme sahip.

Koruma altındaki sulak alanı mesken tutan flamingolar, kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede, sığ alanlarda yiyecek arayışını soğuk havaya rağmen sürdürüyor.

Renkli görüntülere sahne olan sulak alanda, flamingoların yanı sıra yeşilbaş ördek, turna, sakarmeke, elmabaş patka, boz ördek, kaşıkgaga, suna gibi kuş türleri de gözlemlenebiliyor.

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