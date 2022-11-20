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Yaşam

Fethiye'de güneşli havayı değerlendiren tatilciler denize girdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler sahilde güneşlendi, denizde yüzdü.

Ali Rıza Akkır   | 20.11.2022
Fethiye'de güneşli havayı değerlendiren tatilciler denize girdi Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Havanın 23, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü turistik ilçede, özellikle Ölüdeniz sahilinde yoğunluk yaşandı.

Belcekız ile Kumburnu plajlarında bazı tatilciler denize girip güneşlendi, bazıları sahilde yürüyüş yaptı.

Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan bazı kişiler de Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını havadan izleme imkanı buldu.​​​​​​​

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